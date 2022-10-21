ONE INNOVALE-Cabanna最快今開價

恒基旗下粉嶺ONE INNOVALE第3期ONE INNOVALE-Cabanna日前突擊上載樓書，昨日隨即開放示範單位供傳媒拍攝，最快今日公佈首張價單，首批料推出約120伙，將涵蓋開放式至3房戶。



恒基物業代理營業（一）部總經理林達民表示，ONE INNOVALE第3期命名為ONE INNOVALE-Cabanna，項目提供D、E兩座住宅大樓，共提供565伙，單位面積介乎158至1054方呎，景觀比第2期更開揚。項目主打1房及1房半單位，佔整個項目逾半數，很大機會今日公佈價單，料月內展開推售，首批單位料推出約120伙，將涵蓋開放式至3房單位，料月內展開首輪銷售。



林氏續稱，項目早前推出第1期及第2期發售，合計已累售約88%，套現逾43億，銷情理想，最新一份《施政報告》落實更多有關北部都會區發展細節，並打造為國際創科新城，對於位處北部都會區的ONE INNOVALE項目可謂同出一轍，並直接受惠。



項目昨日首度開放示範單位，參照E座10樓1室打造，屬無改動交樓標準示範單位，面積683方呎，為項目面積最大的標準戶，為3房連套房加儲物室間隔。

PARK YOHO Bologna加開現樓示位



此外，新地旗下元朗錦田北PARK YOHO Bologna加開現樓示範單位，新地代理總經理陳漢麟表示，項目昨日開放8A座12樓A室連家具現樓示範單位，面積674方呎，為3房連套房間隔，盡享八鄉連綿遠山翠綠景，為項目面積最大的標準戶，適合換樓客及小家庭。項目自開放現樓供公眾參觀以來，累積參觀已逾千人次，相信周末人流更理想，項目預計下周初公佈銷售安排，不排除推出特色戶招標發售。