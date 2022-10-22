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ONE INNOVALE-Cabanna入場價276萬

2022-10-22 列印
■粉嶺ONE INNOVALE–Cabanna首批113伙，折實最平276萬起。圖為以E座10樓1室為藍本的無改動示範單位。
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《施政報告》預告大力發展「北都」，該區新盤趁勢應市。恒基粉嶺ONE INNOVALE-Cabanna以快打慢，突擊上載樓書，昨日緊接開價，首批113伙折實最平276萬起。

恒基物業代理有限公司營業（一）部總經理林達民表示，粉嶺ONE INNOVALE-Cabanna首批113伙，面積186至683方呎，涵蓋開放式至3房1套，折實平均呎價14088元，折實入場價276.3萬起，形容為「相當忍讓價」，即日起收票及開放示範單位，最快本月內開售。
即日起收票 月內開售

首張價單113伙，價單定價由297.1萬至1012.7萬，價單呎價由14438至16559元，提供最高7%折扣優惠，折實價由276.3萬至941.81萬。當中開放式戶涉13伙、1房及1房連儲物室涉69伙，2房共26伙，另有5伙3房1套連儲物室。付款方法方面，共4種，可分為60天現金付款及建築期付款，分別提供7%及5.5%折扣，即供及建期均再設發展商提供的按揭付款計劃，減售價6%或4.5%。

資料顯示，粉嶺ONE INNOVALE-Archway今年7月開價，首批123伙折實平均呎價14168元，折實入場費296.2萬；ONE INNOVALE-Bellevue今年9月開價，首批83伙折實平均呎價14398元，折實入場費306.8萬元。

ONE INNOVALE位處粉嶺馬適路8號，由5座大樓組成，提供1576伙，第1期及第2期早前已開售，第3期ONE INNOVALE-Cabanna涉及565伙，預計關鍵日期2023年6月30日。■示範單位為3房套連儲物室，圖為主人房。
■示範單位為3房套連儲物室，圖為主人房。
■主人浴室設浴缸，內附一系列名牌衞浴設備。
■主人浴室設浴缸，內附一系列名牌衞浴設備。
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