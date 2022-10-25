PARK YOHO Bologna收約千票

新地旗下元朗錦田北PARK YOHO Bologna收票持續，項目落實於周四進行首輪銷售，推出價單60伙發售，另推出6伙特色戶以招標方式發售，合共發售66伙，項目收票理想，暫收約1000票，超購逾15倍。



新地代理總經理陳漢麟表示，項目已上載銷售安排，推出60伙價單單位發售，價單單位包括4伙開放式單位、29伙1房戶（當中包括18伙1房複式戶）、14伙2房及13伙3房，發售當日分兩組揀樓，A組先進行3房及1房複式單位揀樓程序，買家最多可認購2伙，期望可供更多買家認購單位，B組最多可購2伙。另推出招標的6伙特色戶以，包括4伙連平台單位及2伙連天台特色戶。

明日截票 周四首輪推售66伙



陳漢麟續稱，項目收票理想，迄今暫收約1000票，以推出價單60伙計，超購逾15倍，將於明日截票，並視乎銷售情況再決定加推，有加價空間。位於青山公路潭尾段18號的PARK YOHO Bologna已屬現樓，共提供164伙，單位面積由257至1155方呎。



此外，新盤昨日亦錄得成交個案，其中信和旗下已屆現樓的烏溪沙Silversands昨日售出3座5樓B室，面積1110方呎，為4房連套房間隔，單位以2659.4萬售出，呎價23959元。項目迄今累售114伙，套現逾12億。



同系觀塘凱滙亦售出1座6樓H室，面積758方呎，為3房連套房間隔，單位設有135方呎平台，以1500萬售出，呎價19789元。項目迄今售1921伙，套逾248億。