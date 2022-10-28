ONE INNOVALE-Cabanna累收逾1200票

元朗焦點盤開售後，另一焦點盤由恒基發展的粉嶺ONE INNOVALE-Cabanna，連日收票理想。恒基物業代理營業（一）部總經理林達民表示，暫收逾1200票，以價單形式發售的113伙計，超額認購約9.6倍，項目將於今日截票。集團將視乎銷情，不排除首輪銷售後即晚加價加推新一批單位應市。

連方 I 最快下月推



周六價單銷售的113伙，面積186至683方呎，價單定價297.1萬至1012.7萬，呎價14406至16634元，折實售價由276.3萬至941.81萬元，折實呎價13398至15469元。



此外，由萬科香港發展位於長沙灣全新項目連方I，發展商昨日亦上載樓書，項目提供158伙，面積由232至547方呎，戶型涵蓋開放式至兩房間隔，當中包括6伙特色單位。萬科香港執行董事兼副總經理周銘禧表示，現時銷售準備工作已接近尾聲，預計最快下月可推出市場。