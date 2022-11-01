璟上樓書短期內推售

由華潤置業（海外）及保利置業合作發展，位於啟德全新項目澐璟部署推售。項目昨日上載樓書，部署短期內推出發售。



澐璟昨日率先開放示範單位供傳媒拍攝，以1座28樓A室作藍本，面積2088方呎，屬4房連3套房間隔，屬交樓標準無改動示範單位。



華潤置地（海外）副董事總經理韋少凡表示，項目銷售中心達3萬方呎，設有6個示範單位，涵蓋2至4房戶，將會陸續開放。保利置業（香港）銷售及市務部總監朱美儀指，項目剛上樓書，最快本周開放示範單位，部署短期內推出銷售，項目自命名後市場反應理想，當中大單位錄不少查詢，不排除首批推出4房戶，項目售價將參考一線海景物業，以及九龍塘、九龍站指標物業。



位於承富里2號的澐璟由6座高座及3座低座組成，共提供582伙，高座單位面積介乎371至3406方呎，當中包括特色戶；另外，低座共設有6個Villa單位，面積由4294至4850方呎，屬洋房式設計，每座均設有獨立升降機及私人泳池。

PARK YOHO Bologna收1824票



此外，新地旗下元朗錦田北PARK YOHO Bologna今日進行次輪銷售共46伙，當中42伙以發價單方式推售，項目昨日截票，共取得1824票（當中包括40票為代理入票），以推售價單單位計，超額認購逾42倍。該批單位面積279至674方呎，涵蓋開放式至3房間隔，以最高折扣15.5%計算，折實平均呎價13794元，單位折實售價394.86萬至900.09萬，折實呎價12903至15363元。另推出4伙特色戶於同日起標售。