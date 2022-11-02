必嘉坊．迎匯上樓書周內開價

恒基推盤馬不停蹄，剛推售粉嶺ONE INNOVALE系列項目後，旗下紅磡必嘉坊．迎匯部署接力推售，項目昨日上載樓書，共提供280伙，主打1房戶佔逾60%。



恒基物業代理營業（一）部總經理林達民表示，必嘉坊．迎匯共提供280伙，面積192至514方呎，其中開放式單位面積214至222方呎，共有60伙；1房面積270至374方呎，共有173伙；2房約378方呎共20伙；3房單位面積508至514方呎只4伙；特色單位192至433方呎，共23伙，主打1房佔逾60%。



林達民續稱，項目已上載樓書，料本周內開價，周末起開放示範單位供參觀及收票，最快下周推售。



萬科香港旗下長沙灣連方I亦積極部署，萬科香港執行董事兼副總經理周銘禧表示，項目預計最快本周開放示位供傳媒參觀，包括2伙開放式單位，隨後有機會開價，首批料推出不少於50伙，涵蓋各類單位，主打開放式單位，視乎收票情況，料本月上旬進行首輪銷售。

明雋擬下月初推售



此外，佳明土瓜灣炮仗街全新住宅項目，昨日命名為明雋（THE GRANDS）。佳明集團營業及市務總監顏景鳳表示，明雋共提供76伙，面積207至262方呎，僅提供開放式及1房戶，而樓書及示範單位準備工作已接近尾聲，最快本月底上載樓書，下月初推售，屆時高層海景特色單位有機會推出招標，定價方面參考紅磡大型項目及啟德區細單位價錢。



顏景鳳指出，項目地理位置優越，毗鄰港鐵土瓜灣站，步行前往約3分鐘；該盤預計關鍵日期為2023年9月19日。