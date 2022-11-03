鴨脷洲凱玥短期上樓書

多個全新盤部署登場，其中市場矚目、由龍光集團及合景泰富集團合作發展的鴨脷洲超級豪宅項目，昨日突擊公佈命名為凱玥，部署推售。



合景泰富集團市場及營銷總監楊麗汶表示，凱玥由6座住宅大樓組成，共提供295伙，面積由1393方呎起，至約3635方呎，提供3房連雙套房及4套房間隔，另設有頂層複式、大平層及平台花園等多種特色戶型，項目已獲批滿意紙，預計將於短期內上載樓書。

必嘉坊‧迎匯今公佈首張價單



龍光集團銷售及市場總監高藹華表示，6座大樓佈局一字排開，不但所有單位戶戶向南，並可享海岸線到天際線的壯闊海景，區內罕有。



發展商趕急推盤，昨日雖然颱風襲港，恒基旗下紅磡必嘉坊‧迎匯仍按計劃，昨日向傳媒展示示範單位，示範單位以8樓B室為藍本打造，面積378方呎，屬2房間隔，單位連裝修設計，屬無改動示範單位，今日將公佈首張價單，項目共提供280伙，面積192至514方呎，涵蓋開放式至3房間隔，項目預計2024年12月底落成入伙。



另由萬科香港發展位於長沙灣醫局街項目連方I，昨日亦不敢怠慢，向傳媒展示兩個示範單位，其中以18樓A室作藍本打造的開放式示範單位，面積為232方呎，為連傢俬設計的無改動示範單位；另一個參考同層E室打造，266方呎，稱為「STUDIO PLUS」，同屬開放式間隔，有機會短期內開價。連方I共提供158伙，面積由232至547方呎，涵蓋開放式至2房間隔，預計2024年6月底落成入伙。