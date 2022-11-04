大埔University Hill年內推售

新盤升溫，全新盤陸續有來，新地旗下大埔白石角Silicon Hill全新2A期項目，昨日命名為University Hill。新地副董事總經理雷霆表示，項目集結三大優勢，樓書正加緊印製，示範單位亦正在趕工，期望今年內推售，項目為集團年內最後一個推售的全新項目，明年上半年推盤計劃包括屯門NOVO LAND第2期及天水圍天榮站項目，同系沙田瓏珀山將以現樓形式發售，將繼續「月月有樓賣，新盤停不了」。

沙田瓏珀山擬現樓發售



新地代理總經理胡致遠表示，項目由5座11至12層高低密度住宅大樓組成，共提供607伙，標準單位佔項目近85%，餘下約15%為特色單位，項目間隔多元化，提供開放式至3房間隔，主打2房戶佔逾50%。