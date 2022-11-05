必嘉坊．迎匯約458萬入場

■單位以現代復古風格打造，以電控霧化玻璃取代實牆，增加客飯廳和睡房空間感。

■圖為8樓G室的無改動示範單位，面積270方呎，1房間隔。

一手推售節奏加快，恒基紅磡必嘉坊．迎匯日前公佈首張價單，首批56伙，提供最高10%折扣，折實平均呎價21238元，入場價458.82萬起，即時開放示範單位予公衆參觀，預計本月銷售。恒基物業代理有限公司營業（一）部總經理林達民表示，必嘉坊．迎匯首批共56伙，以最高折扣優惠10%計，折實平均呎價21238元，折實入場458.82萬起，形容為「無憂價」，指不需要憂心的價錢，相信是市場可接受的定價，不排除後續提價加推，計劃本月內開售。開放示位供參觀被問到與1期曦匯首批折實均呎價23888元低約1成，他指出，兩期所處位置不同，而考慮定價時未有刻意參考上期，但以較優惠價推出，希望首批能吸引市場高度關注。必嘉坊．迎匯首批56伙，包括10伙開放式、34伙1房及1房套、10伙2房，以及2伙3房套，定價由509.8萬至1250.6萬，價單呎價22515至25011元，扣除最高折扣優惠10%後，折實售價由458.82萬至1125.54萬，折實呎價20263至22510元。必嘉坊．迎匯提供6種付款方法，可分為即供及建築期，「100天現金付款計劃」享樓價10%折扣，而建築期提供2%折扣，並分別再設2款按揭計劃，其中一款為第二按揭付款計劃，樓價90%的首按由特約銀行提供；二按則由發展商安排財務公司提供，最高為樓價40%，當中的10%享有首12個月的「供款假期」，即期間不需要償還本金及利息，第13個月至第36個月利率為P減2%，而第37個月至60個月的利率為P減1%；首按及二按合計最高為樓價9成。