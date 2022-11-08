澐璟擬周內公佈銷售部署

由華潤置地（海外）及保利置業合作發展的啟德澐璟，過去周末開放示範單位供公眾參觀，並取得不俗的人流，昨日加開2房及3房示範單位，預計有機會今周公佈銷售安排，月內進行首輪銷售。

澐璟昨日開放示範單位包括以3B座28樓C室為藍本，面積568方呎的2房連儲物室間隔，設有連傢俬裝修經改動示範單位及交樓標準無改動示範單位；另一個參照8座28樓B室打造，面積1187方呎的交樓標準示範單位，屬3房連套房間隔。

首批單位料涵蓋2房至4房



華潤置地（海外）副董事總經理韋少凡表示，昨日開放的3房連套房無改動示範單位，設有獨立升降機大堂，私隱度特高，項目第8座全數單位均為3房連套房附設私人升降機大堂間隔，全盤僅有58伙，供應罕有。



保利置業（香港）銷售及市務部總監朱美儀表示，項目自上周五開放示範單位供公眾參觀以來，參觀情況非常理想，截至昨日下午2時共錄得3800參觀人次，不少準買家對2房及3房表示有興趣，故今日加開2房及3房示範單位，其中2房面積568方呎，整個項目共提供233伙2房標準戶，佔全盤比例約40%，分佈於3座及5座，項目提供全數6個示範單位亦於今日供參觀，並會短期內公佈銷售部署，料首批將涵蓋2房至4房間隔，料月內進行首輪銷售。



位於啟德承富里2號的澐璟共提供582伙，面積介乎371至4850方呎，涵蓋1房至4房間隔，主打2房及3房間隔，項目預計2024年12月底落成入伙，樓花期約不足26個月。