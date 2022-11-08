Silversands錄3房2274萬沽

信和旗下馬鞍山Silversands已屆現樓，交投趨增，昨日再添1宗成交，為1座8樓B室，面積921方呎，3房連套房加工作間（連洗手間）間隔，以招標方式售出，成交價2274.9萬，呎價24700元。



項目自上月開放現樓單位後，交投趨增，並於約兩周內連沽5伙，成交價介乎958.16萬至2995.6萬，呎價介乎2.1萬至2.47萬，合共套現逾1.1億，其中包括4伙海景大宅。項目自推售以來累售119伙，套現逾13億。

泓碧4房2730萬標售



同區由碧桂園牽頭發展的泓碧，最新亦售出1伙，為1座3樓B室，面積1490方呎，為4房連雙套房間隔，單位以招標方式售出，成交價約2730.73萬，折合呎價18327元。