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SILVERSANDS 4房戶3050萬招標沽

2022-11-09 列印
■SILVERSANDS 4房戶3050萬透過招標成功沽售。
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信和發展的馬鞍山SILVERSANDS連續兩天錄招標成交，昨日再沽1伙，為2座7樓B室，面積1249方呎，屬4房2套另連工作間（連洗手間）間隔，成交價3050萬，呎價24420元。項目累售120伙，套現逾14億。
緹山三房戶連車位7308萬售

嘉里旗下筆架山豪宅緹山，昨日成功透過招標方式售出第2座2樓A室分層大宅，面積1760方呎，為3房3套房間隔，連同1個住宅停車位，以7308.84萬成交，呎價約41528元。

緹山今年共錄得10宗成交，總成交金額超過16億。項目僅提供45伙，目前累售39伙，佔全盤逾86%單位，總成交金額63億，平均成交呎價逾60000元。現時項目尚餘6伙單位，其中包括5伙標準分層單位及1伙地下連花園單位。
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