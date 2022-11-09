SILVERSANDS 4房戶3050萬招標沽

林嘉欣相隔10年再跟恩師甄詠蓓導演及熟識的泰臣合作音樂劇場《塑像譜：窺看時間狹縫凝固的某一刻》。大講母女情的故事由嘉欣構思，她承認做了12年媽咪感受特別深，又指做父母真的太難，應該要考牌有資格先可以做...

2022-11-09