必嘉坊‧迎匯擬下周首輪銷售

恒基旗下紅磡必嘉坊．迎匯正積極收票，恒基物業代理營業（一）部總經理林達民表示，項目錄約3倍超額認購，入票人士主要為區內客，以分支家庭、年輕上車客為主，投資客約佔10%，項目預計下周進行首輪銷售，推售前亦有機會加推，首批以較大優惠價錢推出，希望可吸引市場注意，期望整體平均呎價可達25000元水平。

暫超購約3倍



AECOM資深助理董事、園境設計孫天佑指出，必嘉坊整體園境規劃設計以都市綠洲、輕森活哲學及樂活共融為三大主題。為打造都市綠洲，項目於住客會所層及其他合適的公共空間，廣植超過50種不同特性的樹木，另提供一系列別具心思的住客休閒設施，並以層遞式及垂直綠化點綴會所各樓層以及基座之外牆。整體綠化面積及大型垂直綠化面積對比BAKER CIRCLE ONE的總樓面面積分別約20%及約10%。