白石角University Hill下周開價

全新盤陸續登場，新地旗下大埔白石角University Hill部署短期推出，發展商表示下周有機會上載樓書、開放示範單位及開價，維持月內進行首輪銷售。



新地代理總經理胡致遠表示，項目正積極部署，預計下周上載樓書，亦有機會開放示範單位及公佈價單，維持月內發售，第1期項目Silicon Hill迄今累售98%，集團保留餘下2%單位，合計共有約10伙，當中包括特色戶及2期是次沒有提供的面積770方呎的3房單位，有機會與University Hill同期推售，預期呎價有望挑戰項目新高。

Silicon Hill擬推特色戶



胡致遠續稱，項目設有會所Club Silicon，會所連園林空間超過17萬方呎，為集團同區面積最大，分有南北翼，北翼以多元水上設施為主，設有4大池區設計，包括約50米室外園林泳池、約25米室內恆溫泳池等；南翼主力戶外園林設施，設有戶外瑜伽草坪及環保充電健身單車，另有特色主題閒坐區，運動設施亦一應俱全，包括室內多用途籃球場，亦可用作羽毛球運動，並有24小時開放極動健身室、童趣小天地等超過40項設施。

會所連園林逾17萬呎



屬於大埔白石角優景里項目第2A期的University Hill，由5座11至12層高的低密度住宅大樓組成，提供合共607個住宅單位，標準單位佔整個項目近85%，間隔實用及多元化，涵蓋開放式、1房、1房連書房、2房、2房連儲物房、3房、3房連化妝室及3房（1套）間隔，當中2房戶型佔超過50%，餘下逾15%為特色單位。