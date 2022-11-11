利奧坊．壹隅1房641萬沽

踏入秋冬，港人可以戶外燒烤，亦可重拾露營之樂。港府再度放寬社交距離措施，包括重開當局轄下露營及室外康樂設施；部份須佩戴口罩進入的處所，如商場、街市、髮型屋等，改為被動查核「疫苗通行證」，以手機掃一掃安...

2022-11-11