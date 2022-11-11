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利奧坊．壹隅1房641萬沽

2022-11-11 列印
■利奧坊‧壹隅昨日售出單位位於1座26樓M室，面積267方呎，屬1房間隔，以641.25萬售出。
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近期樓市交投較淡靜，其中一手市場交投亦不算多，由恒基發展的旺角利奧坊．壹隅昨日增添成交，屬1房戶，成交呎價達2.4萬水平；另一方面，Wetland Seasons Bay第2期亦售出1伙特色戶。
Wetland 2期特色戶1580萬售

利奧坊．壹隅昨日售出單位位於1座26樓M室，面積267方呎，屬1房間隔，單位以641.25萬售出，呎價24017元，為項目本月首宗成交。

新地旗下天水圍Wetland Seasons Bay第2期昨日亦售出1伙特色戶，為別墅RV7座地下B室，單位面積1121方呎，屬5房間隔，附設787方呎花園，昨日以1580.61萬招標售出，呎價約14100元，該戶同屬該項目本月首宗成交。
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