連方I今開賣30伙

萬科香港旗下長沙灣連方I，今日進行首輪銷售，推出價單上的30伙發售，項目昨日截票。據市場消息稱，項目共收約250票，超額認購逾7倍。



連方I為本港銀行加息後首個推售的市區新盤，項目今日進行首輪銷售，市場稱共收約250票，以今日推出發售共30伙計算，超額認購逾7倍。



是次推出的30伙，以最高折扣16%計算，折實平均呎價19084元，單位面積232至401方呎，涵蓋開放式至2房間隔，最平單位為5樓A室，面積232方呎，折實入場費416萬，呎價17931元；售價最高為12樓B室，面積401方呎，折實售價782萬，呎價19501元。

必嘉坊．迎匯暫收近230票



位於醫局街233號的連方I提供158伙，面積232至547方呎，項目預計2024年6月底落成入伙，樓花期不足20個月。



另一個市區焦點盤由恒基發展的紅磡必嘉坊．迎匯，項目截至昨晚暫收近230票，以推出首張價單56伙計算，超購逾3倍，項目預計下周進行首輪銷售。

意峰洋房5180萬標售



淡市下新盤不乏大額成交，香港興業旗下大嶼山愉景灣洋房項目意峰，據成交紀錄顯示，項目16號洋房以招標形式，以5180萬售出，洋房面積2023方呎，為4房連3套房間隔，洋房設有面積達3487方呎特大花園，並設有184方呎平台及714方呎天台，呎價25606元。



該項目本月至今已連沽2座洋房，共套現逾1.05億。



恒基旗下粉嶺高爾夫‧御苑昨日亦增添紀錄，項目位於1座19樓A室，面積1314方呎，以2252.77萬招標售出，呎價17144元。