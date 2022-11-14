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ONE INNOVALE突加推57伙

2022-11-14 列印
■恒基物業代理營業（一）部總經理林達民表示，ONE INNOVALE-Cabanna銷情理想。
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恒基旗下紅磡必嘉坊．迎匯正積極收票之際，同系位於粉嶺ONE INNOVALE-Cabanna昨日突擊加推，涉及57伙，折實平均呎價14438元。

恒基物業代理營業（一）部總經理林達民表示，ONE INNOVALE首兩期合計已售出近90%單位，第1期ONE INNOVALE-Archway的買家已收到通知單位的裝修工程經已接近完成，預計可於12月中前分批安排交付，第3期ONE INNOVALE-Cabanna周末共錄6宗成交，成交金額合計達2770萬，銷情理想，故決定乘勢加推3號價單及上銷售安排，提供更多戶型及單位供選擇。
折實平均呎價14438元

林達民補充，ONE INNOVALE–Cabanna回應準買家需求，加推的3號價單涉及57伙，折實後平均呎價14438元，戶型涵蓋開放式至三房，面積介乎224至683方呎，折實售價由336.28萬起，折實呎價更低至13648元。

最低售價為E座1樓7室，面積224方呎，開放式間隔，折實售價336.28萬；最低呎價為E座3樓3室，面積672方呎，為三房連套連儲物室間隔，折實呎價13648元。

項目將於周四（17日）進行次輪銷售，共推售113伙，包括8伙開放式，93伙一房連衣帽間，6伙兩房連衣帽間，另6伙三房一套連儲物室。

此外，同系紅磡必嘉坊‧迎匯，發展商表示項目暫數約245票，以迄今推出首張56伙價單計算，超額認購3.34倍。
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