必嘉坊．迎匯周五首賣23伙

恒基連環推盤，旗下粉嶺ONE INNOVALE-Cabanna日前突擊加推57伙，並落實周四（17日）進行次輪銷售後，同系紅磡必嘉坊．迎匯昨日亦公佈銷售安排，推出23伙於周五（18日）進行首輪銷售。



恒基物業代理營業（一）部總經理林達民表示，為應市場需求，必嘉坊．迎匯昨日上載首輪銷售安排，項目定於周五進行首輪銷售，推出合共23伙發售，包括5伙開放式單位、13伙一房單位、3伙兩房單位、2伙三房一套單位，面積由222方呎至514方呎。

折實入場費458萬



首輪發售的23伙，售價最低為6樓A室，面積222方呎，計算最高折扣10%後，折實入場費458.82萬，呎價20668元；售價最高為28樓C室，面積514方呎，折實售價1125.54萬，呎價21898元；呎價最低單位為6樓F室，面積270方呎，折實售價547.11萬，呎價20263元。項目截至昨晚8時暫收約250票，以首輪銷售單位計，超額認購近10倍。



位於黃埔街33號的必嘉坊．迎匯共提供280伙，面積192至514方呎，涵蓋開放式至3房間隔，預計2024年12月底落成入伙。



粉嶺ONE INNOVALE-Cabanna日前突加推新一張57伙價單，折實平均呎價14438元，並落實周四進行次輪銷售共113伙，包括8伙開放式，93伙一房連衣帽間，6伙兩房連衣帽間，另6伙三房一套連儲物室，項目將於周五以先到先得方式發售，即恒基兩盤周四及周五連環開售，共推售136伙。