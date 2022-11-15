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西半山大學閣3房戶7300萬標售

2022-11-15 列印
■西半山豪宅項目大學閣昨日以招標形式售出1伙。
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新盤近期不乏大額成交，華懋集團西半山豪宅項目大學閣昨日以招標形式售出1伙，成交價7300萬，呎價高見4.6萬。

大學閣昨日以招標方式售出單位為1座8樓A室，面積1584方呎，為3房連套房間隔，單位以7300萬售出，呎價46086元。

項目自去年10月首度錄得成交後，迄今已累售12伙，合計套現約10.7億。
薈藍連沽2伙特色戶

此外，宏安地產旗下青衣薈藍昨日亦連沽2伙特色戶，當中包括2樓A06室，面積181方呎，屬開放式單位，連65方呎平台，以536.8萬售出，呎價29657元；至於另一伙為同層A17室，面積235方呎，為1房間隔，連171方呎平台，以694.2萬售出，呎價29540元。
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