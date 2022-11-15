西半山大學閣3房戶7300萬標售

大學閣昨日以招標方式售出單位為1座8樓A室，面積1584方呎，為3房連套房間隔，單位以7300萬售出，呎價46086元。
項目自去年10月首度錄得成交後，迄今已累售12伙，合計套現約10.7億。
薈藍連沽2伙特色戶
此外，宏安地產旗下青衣薈藍昨日亦連沽2伙特色戶，當中包括2樓A06室，面積181方呎，屬開放式單位，連65方呎平台，以536.8萬售出，呎價29657元；至於另一伙為同層A17室，面積235方呎，為1房間隔，連171方呎平台，以694.2萬售出，呎價29540元。
一名大專男生五年前在網上揚言要轟炸解放軍軍營，被裁定煽惑他人製造爆炸品罪成，判囚四年半。暫委法官鄭紀航判刑時指，被告犯案時經過深思熟慮，有邏輯有意識，不接納他以患自大妄想症作為求情理由。詳述製造硝酸甘...
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中美元首首次面對面會晤。國家主席習近平同美國總統拜登昨天在印尼峇里舉行會談，達成多項共識，同意雙方外交團隊保持戰略溝通，美國國務卿布林肯將首度訪華。財金團隊也將就經濟政策、經貿等問題開展對話協調。習近...
2022-11-15
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2022-11-15
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2022-11-15
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2022-11-15
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2022-11-15
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2022-11-15
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2022-11-15
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2022-11-12