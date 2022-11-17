ONE INNOVALE 3期次輪今推售

恒基2盤本周接連推售，其中粉嶺ONE INNOVALE-Cabanna今日進行次輪銷售共113伙；同系紅磡必嘉坊‧迎匯接力於周五（18日）進行首輪銷售，項目截至昨日暫錄約270票，超額認購10.7倍。

3房戶最低呎價1.36萬



ONE INNOVALE-Cabanna推售前夕，發展商不忘為樓盤軟銷，恒基物業代理營業（一）部總經理林達民表示，第3期ONE INNOVALE-Cabanna今日作次輪推售單位中，除了主打的1房連衣帽間單位，亦設小量2房連衣帽間及3房1套連儲物室，面積由436方呎至683方呎，3房1套連儲物室最低折實呎價由13648元起，相信可滿足到有小朋友或計劃有小朋友的準買家家庭。



林達民續稱，項目從單位內「淨化消毒門廊」、嵌入式衣櫃及收納得宜的「聰明空間」，到公共地方如約3.6萬方呎會所、達6萬方呎的Park Innovale園景，以及完善的衞生設施，無論小家庭以及大家庭均合適。整個ONE INNOVALE系列項目開售至今累售984伙，當中1期和2期更已錄得88%理想銷情，證明項目定位、質素及產品設計相當成功。

必嘉坊收270票超購近11倍



ONE INNOVALE-Cabanna今日進行次輪銷售共113伙，面積224至683方呎，以最高7%折扣計算，折實平均呎價14195元，最平單位為E座1樓7室，面積224方呎，折實入場費336.28萬，呎價15013元；最貴為E座11樓1室，面積683方呎，折實售價950.08萬，呎價13910元。



另一方面，同系必嘉坊‧迎匯將於明日（18日）進行首輪銷售，共涉及23伙，項目截至昨晚暫收約270票，超額認購10.7倍，項目將於明日開售前截票。