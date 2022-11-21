ONE INNOVALE累售1000伙

恒基旗下粉嶺新盤ONE INNOVALE-Cabanna，過去兩日連續錄六宗成交，當中昨日再售出3伙，令到整個ONE INNOVALE系列，由開售至今剛好累積售出1000伙。



新盤ONE INNOVALE-Cabanna昨日再錄得3宗成交，其中E座11樓1室，面積683方呎，成交價965.41萬，呎價14135元，為過去兩日項目成交價最高單位，買家可優先認購住宅停車位。

ONE INNOVALE-Cabanna兩日售6伙



此外，項目E座15樓11室，面積304方呎，以476.09萬售出，呎價15661元，為過去兩日售出單位中，呎價最高一個。至於昨售出的第三個單位，為E座7樓11室，面積304方呎，成交價458.23萬，呎價15073元。

過去的周末及周日，ONE INNOVALE-Cabanna累積售出6個單位，合共套現3300萬。整個ONE INNOVALE系列，開售至今已累積售出1000伙。



位於馬適路8號的ONE INNOVALE，分為3期發展，合共提供1576個單位，其中第1期ONE INNOVALE-Archway，合共提供603個單位，為三期項目中規模最大，今年8月首度推售，銷情十分理想。第2期ONE INNOVALE-Bellevue，合共提供408伙，項目接力於9月推售，同樣能承接第1期的旺勢。至於第3期ONE INNOVALE-Cabanna，為壓軸推售項目，由D及E兩座住宅大樓組成，合共提供565伙，項目預計2023年6月底落成入伙，樓花期約8個月。