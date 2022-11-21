澐璟5101萬沽 創跑道區新高價

華潤置地（海外）及保利置業旗下啟德豪宅新盤澐璟，自上周一開始，以招標方式發售118伙以來，持續錄成交，項目過去兩日連沽3伙，其中一個單位以逾5101萬沽出，創啟德跑道區新盤造價新高。



澐璟招標以來反應熱烈，在淡市連錄成交。據成交紀錄冊顯示，澐璟新售出第8座12樓A室3房戶，面積1525方呎，連車位以5101.13萬售出，呎價33450元（連車位），成交價再創澐璟本身，以及跑道區一手新盤的新高紀錄；還有，6座26樓A室，面積950方呎，連車位以3653.08萬沽出，呎價38453元（連車位），呎價亦是跑道區住宅新高，該2宗成交買家，均採用720日成交期。