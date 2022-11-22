朗譽上樓書擬周內開價

由保利置業及尚嘉控股合作發展，位於油塘高超道全新項目朗譽積極部署推售，項目昨日正式上載樓書，並首度開放示範單位。發展商計劃周內公佈價單，並開放示範單位供公眾參觀。



朗譽昨日開放兩個示範單位，均屬交樓標準無改動示範單位，其中以1座28樓A室為藍本，面積474方呎，屬2房間隔，單位採用開放式廚房設計；另一個參照2座28樓D室打造，面積312方呎，屬1房間隔。

首批料推超過127伙



保利置業（香港）銷售及市務部總監朱美儀表示，項目昨日正式上載樓書，並首度展示示範單位，為1房及2房間隔，由於區內1房及2房供應少，相信可吸引小家庭買家。項目前期銷售部署已進入倒數階段，計劃於本周內公佈價單，並有機會開放示範單位供公眾參觀。



朱美儀續稱，項目共提供4個示範單位，另外2個示範單位亦預計於短期內展示，項目料本周內公佈價單，首批料推出逾20%單位，以項目共提供634伙計，即首批將超過127伙，由於項目主打1房及2房戶，相信首批將集中推出主打單位戶型，並視乎收票情況，再決定首輪銷售時間。



位於油塘高超道的朗譽，共提供634伙，朱美儀表示，項目定價將參考九龍東及將軍澳，以及接近港鐵沿線樓盤。項目提供開放式至4房多元化間隔，其中標準戶面積由246方呎起至最大的730方呎，另設有3伙特色戶，面積714至1601方呎。項目主打1房及2房間隔，以標準戶計算，1房單位共提供285伙，面積305至364方呎，佔項目約45%；2房單位面積由466至589方呎，共有4款戶型，合共提供252伙，佔項目接近40%。