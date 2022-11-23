EIGHT STAR STREET開示位增折扣

太古地產發展的灣仔星街項目EIGHT STAR STREET再有新部署，項目昨日首度開放現樓示範單位兼更新價單，增加折扣優惠，並推出高層3房特色戶標售，設定指導價為4880萬。



EIGHT STAR STREET昨日首度開放現樓示範單位供傳媒參觀，其中位於22樓A室，面積913方呎，單位原則為3房間隔，現改為2房，附設連傢俬裝修，令客飯廳更為寬敞，並設有露台及工作平台，非常適合家庭和社交聚會，22樓只設1伙，私隱度更高；另一個示範單位位於2樓C室特色戶，面積555方呎，設有雙平台，面積合計約192方呎。

標售3房戶指導價4880萬



太古地產董事─住宅業務杜偉業表示，EIGHT STAR STREET推售至今取得不俗銷情，昨日公佈新一份銷售安排，推出項目21樓A室以招標方式推售，單位面積913方呎，屬3房間隔，設定指導價為4880萬，折合呎價5.35萬，另有4伙以發價單方式推售，昨日並更新價單增加優惠，於本月26日至明年1月底買家可獲3%特別折扣，該盤至今已售出近80%單位，套現約近6.28億元。

黃竹坑項目明年登場



杜偉業續稱，集團未來將有3個項目推售，包括合作項目黃竹坑站上蓋項目，提供約800伙，預計明年第1至2季推出發售，同系位於有柴灣前巴士車廠項目亦積極部署中，提供約800伙，主打2房及3房單位，另有早前投得的灣仔皇后大道東項目，提供約160伙，料主打2房戶。