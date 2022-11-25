朗譽今開價料推至少127伙

由保利置業及尚嘉控股合作發展、位於油塘高超道全新項目朗譽積極部署推售，項目最快今日開價，首批推出不少於127伙，料涵蓋開放式至3房戶，示範單位亦於今日起開放予公眾參觀。



發展商日前預告，朗譽最快今日公佈首張價單，定價將參考九龍東、將軍澳及接近港鐵沿線的樓盤，料首批推出不少於127伙，涵蓋開放式至3房間隔，即面積約介乎246至730方呎，將視乎收票情況再決定開售時間，料於12月內進行首輪銷售。

今開示位予公眾參觀



項目今日正式開放示範單位予公眾參觀，較早前已率先展示項目共4個示範單位，包括以2座28樓D室為藍本，面積312方呎，屬1房間隔；另一個參照1座28樓A室打造的2房單位，面積474方呎，兩單位均屬交樓標準無改動示範單位。另外兩個示範單位則參照2座28樓C室打造，面積578方呎，為2房連儲物室間隔，包括連裝修經改動示範單位及交樓標準無改動示範單位，單位設有獨立廚房。



朗譽位於油塘高超道29號，提供634伙，單位面積介乎246至1601方呎，提供開放式至4房間隔，主打1房及2房戶，分別提供285及252伙，佔項目整體約45%及39.7%，項目關鍵日期預計為2025年3月底，樓花期約28個月，屬長樓花項目。



油塘區已有約兩年時間缺乏新盤供應，對上一個全新項目為五磺地產發展的蔚藍東岸，共提供688伙，項目推售至今已累售逾400伙，今年至今暫售出約12伙，成交呎價穩企2萬水平以上，最高呎價見24260元。