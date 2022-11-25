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山水盈5號屋4038萬標售

2022-11-25 列印
■山水盈共提供29座洋房，迄今已累售26伙。資料圖片
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近期新盤交投趨靜，但仍不乏大額成交，路勁地產旗下元朗錦田現樓項目山水盈，昨日沽1洋房，成交價逾4000萬，呎價逾2萬水平。

市場消息稱，山水盈昨日以招標方式售出5號屋，面積2155方呎，為3套房間隔，洋房並設有獨立升降機，以4037.924萬售出，折合呎價18737元。整個項目共提供29座洋房，迄今已累售26伙，套現逾10億，僅餘3座洋房待售。

恒基旗下尖沙咀本木昨亦錄得成交，為20樓B5室，面積335方呎，1房間隔，以約900萬售出，呎價約26869元。
本木1房900萬沽

位於德成街2號的本木共提供172伙，自2020年11月推售至今，累售158伙，套現逾15.6億。
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