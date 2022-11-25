山水盈5號屋4038萬標售

市場消息稱，山水盈昨日以招標方式售出5號屋，面積2155方呎，為3套房間隔，洋房並設有獨立升降機，以4037.924萬售出，折合呎價18737元。整個項目共提供29座洋房，迄今已累售26伙，套現逾10億，僅餘3座洋房待售。
恒基旗下尖沙咀本木昨亦錄得成交，為20樓B5室，面積335方呎，1房間隔，以約900萬售出，呎價約26869元。
本木1房900萬沽
位於德成街2號的本木共提供172伙，自2020年11月推售至今，累售158伙，套現逾15.6億。
一名從事臨時工中介的男子，與一名女求職者發生爭拗，未得對方同意下，透過通訊軟件發佈這名女子的身份證號碼、相片等，更註明「永不錄用」，涉「起底」違法，被私隱專員公署拘捕調查。通訊軟件披露資料違私隱例個人...
2022-11-25
江蘇崑山市一名公務員因掌摑民眾被停職。崑山市自然資源和規劃局通報指，窗口工作人員與辦事人員發生爭執，已對涉事工作人員進行嚴肅批評教育，並作出停職處理。周二晚上一段「崑山不動產登記中心櫃枱人員扇市民耳光...
2022-11-25
日本世界盃爆冷贏德國，令日本舉國歡騰，成為今屆世盃第二個贏波的亞洲國家。日本隊球員和球迷交還整潔的場地亦獲國際足協高調讚揚。周三世界盃E組的德日大戰，日本隊在落後零比一的情況下，下半場由堂安律、淺野拓...
2022-11-25
由保利置業及尚嘉控股合作發展、位於油塘高超道全新項目朗譽積極部署推售，項目最快今日開價，首批推出不少於127伙，料涵蓋開放式至3房戶，示範單位亦於今日起開放予公眾參觀。發展商日前預告，朗譽最快今日公佈...
2022-11-25
聯儲局最新議息紀錄「鴿派」，下月放緩加息預期升溫，美股隔晚高收，恒指隨外圍高開160點，最多升235點，惟內地A股由升轉跌，恒指升幅收窄，收報17660點，升137點，大市成交縮減至861億元。人行支...
2022-11-25
今晚卡塔爾世界盃B組次輪英格蘭對美國，除了是出線關鍵戰，亦是一場新生代大對決。雙方中前場新星輩出，右翼交鋒更是焦點所在。美國有名將之後添莫菲韋亞，三獅亦有首輪大勝伊朗梅開二度的超級新人布卡約沙卡，後者...
2022-11-25
59歲謝君豪跟32歲談善言在電影《過時•過節》首度演父女，雖然溝通不多，但卻有種無形默契，作為前輩的君豪更主動多謝阿談這好對手，令她受寵若驚。君豪亦跟呂爵安（Edan）初次合作，對呢位戲中兒子印象極好...
2022-11-25
審計署定期審視各部門的運作，結果往往令人瞠目結舌，查找出不少工作失誤，白白花費巨額公帑。最新一份審計報告，揭發土木工程拓展署在推行觀塘安達臣道發展計劃期間規劃混亂，行人天橋系統未經全面諮詢便倉促招標，...
2022-11-25
昨晚谷中八場賽事在雨中舉行，潘頓雖然憑容廄「威妙星」和蔡廄「美麗笑聲」起孖，打破了韋達保持的谷草頭馬紀錄，可惜在騎師王只能排第三名，最終得主是取得一冠兩亞一季的布文。至於何澤堯憑呂廄「精算其然」和沈廄...
2022-11-24