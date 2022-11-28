朗譽暫錄800人次參觀

由保利置業及尚嘉控股合作發展的油塘朗譽，上周五開價後，過去周末開放示範單位供參觀及進行收票。市場消息稱，項目暫共錄得約800參觀人次。

料周內公佈銷售部署



朗譽位於九龍灣富通中心的展銷廳，過去兩天陸續有市民到場參觀，情況不俗。據市場消息指出，項目開放示範單位以來，共錄得約800參觀人次，預期項目周內將有進一步銷售部署公佈。



項目首批推出128伙，面積介乎261至730方呎，涵蓋開放式至3房。發展商提供最高15%折扣，折實平均呎價17938元，並為過去兩年推售、折實平均價最低的市區盤，首批最平單位為1座6樓B室，面積261方呎，折實入場費413.95萬，呎價15860元，亦是首批折實呎價最低單位；售價最高單位為2座8樓A室，面積730方呎，折實售價1338.68萬，呎價18338元。



位於高超道29號的朗譽，由2座住宅大樓組成，共提供634伙，單位面積246至1601方呎，涵蓋開放式至4房戶，主打1房及2房單位，分別佔項目約45%及約40%，項目預計2025年3月底落成入伙，樓花期約28個月。



此外，過去周末新盤交投未算熾熱，市場稱暫錄得約8宗成交，昨日新增加成交包括信和觀塘凱滙，位於3座52樓頂層M室特色戶，面積592方呎，屬2房間隔，連498方呎天台，單位昨日以1332萬售出，呎價22500元；新地元朗錦田北PARK YOHO Bologna昨日亦售出1伙，為8B座3樓C室，面積609方呎，屬3房間隔，單位以809.59萬售出，呎價13294元。