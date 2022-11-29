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柏傲莊III新增9宗交易取消

2022-11-29 列印
■青衣薈藍錄得撻大訂個案。
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新世界旗下大圍站柏傲莊III因基座石屎質量欠佳須拆卸重建，惟工程一拖再拖，較早前進一步延期入伙，項目近月取消交易個案明顯趨增，成交記錄顯示，最新新增9宗取消交易個案，令總取消交易個案增至約356宗。

新增的9宗取消交易個案，全部於本月25日出現，創本月單日取消交易個案新高，取消交易單位面積由359至998方呎，當時成交價約介乎768.4萬至2380萬，項目本月累積已錄得約45宗取消交易個案，總計取消交易案亦已增至356宗，佔項目售出單位846伙的42%。
薈藍錄撻大訂個案

此外，宏安地產旗下青衣薈藍亦錄得撻大訂個案，於去年8月以442.7萬售出的7樓A03室，買家最終撻訂離場，料損失約10%訂金，發展商殺訂約44.27萬。
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