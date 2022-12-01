瑜一或待全數獲批預售始推盤

日本在卡塔爾世界盃E組首輪反勝德國取得好開始，但上仗輪換五人而不敵哥斯達黎加，導致今晚小組尾輪須在哈利法國際球場擊敗西班牙，才確定晉級十六強。該隊教練森保一吸取過教訓，今仗不會再胡亂排陣，將會採用反勝...

2022-12-01