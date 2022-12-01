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瑜一或待全數獲批預售始推盤

2022-12-01 列印
■華懋集團執行董事兼行政總裁蔡宏興(右三)、漁農自然護理署署理署長黎堅明(左三)、香港建築中心主席葉頌文(右二)，聯同慶春約七村村長代表，一同舉杯，為中環街市「相約慶春約」展覽掀開序幕。
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華懋執行董事兼行政總裁蔡宏興昨日出席活動時表示，旗下何文田站發展項目「瑜一」第IA期及IB期已獲批預售，但留意到樓市交投氣氛放緩，集團打算待項目所有期數均取得預售樓花同意書後，才推出市場。

「瑜一」分3期發展，共提供844伙；其中1A期及1B期共涉630伙。1A期提供447個單位，面積介乎311至1615方呎，戶型涵蓋1房至4房，主打2房及3房戶型，佔單位總數逾80%；第IB期提供183伙。

蔡宏興透露，與市建局合作的長沙灣東京街重建項目正待批售樓紙、而薄扶林域多利道豪宅項目最快明年登場。
東京街項目待批售樓紙

東京街項目為單幢式住宅，樓高28層，合共提供約180個住宅單位，為首個由私人發展商以混凝土「組裝合成」建築法（MiC）建造。
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