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御半山特色戶1734萬沽創新高

2022-12-06 列印
■新地旗下屯門現樓項目御半山，昨日以招標方式售出頂層平台特色戶。資料圖片
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新盤交投不乏高價成交，新地旗下屯門現樓項目御半山（第1期發展項目），昨日以招標方式售出頂層平台特色戶，售價高見1734萬，創項目新高。

御半山昨日以招標方式售出單位，位於1A座32樓頂層B室，面積867方呎，屬全盤最大單位，為3房連套房間隔，大廳外接574方呎平台，昨日以1734萬售出，呎價高見2萬。

御半山分有兩期發展項目，上述單位成交價，為御半山兩期項目歷來售出單位的新高價，對上的高價成交為1B座32樓B室，面積797方呎，連471方呎平台，於2021年2月以1680萬售出，呎價21079元。

御半山第1期發展項目共提供522伙，項目推售至今累售近500伙，套現逾32億。
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