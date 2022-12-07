逸瓏灣8特色戶「雙破頂」沽

新盤交投有待回升，但亦不乏新高價成交，繼新地屯門御半山早前頂層特色戶創出新高價後，信置旗下大埔白石角逸瓏灣8昨日以「雙破頂」售出頂層特色戶，成交價4750萬，呎價高見27299元。

維港滙II呎價2.33萬



逸瓏灣8昨日以招標方式售出2座19樓頂層A室，面積1740方呎，為4房連雙套房間隔，客廳外接特大平台，並內置樓梯直通天台，合計面積達2436方呎，單位以4750萬連2個車位售出，呎價27299元，成交價及呎價均創項目新高。



位於白石角科研路1號的逸瓏灣8已屬現樓，項目共提供528伙，自2019年1月首度推出發售後，昨日售出最後1伙，全數單位已告沽清，合共套現逾54億。



同系與會德豐地產、嘉華及爪哇合作發展的西九龍維港滙II，市場稱昨日亦錄得成交，為6座6樓A室，面積794方呎，3房連套房間隔，以1850萬售出，呎價23300元。



此外，協成行旗下何文田芳菲錄得本月第3宗成交，售出單位為9樓B室，面積286方呎，1房間隔，採開放式廚房設計，以741.2萬售出，呎價25916元。由於項目銷情趨增，發展商昨日公佈新一份銷售安排，推出2伙於周六（10日）以先到先得方式發售。

何文田芳菲加推2伙



該2伙包括15樓B室，面積286方呎，以最高15%折扣計算，折實售價約744.3萬，呎價26024元；另一伙為16樓B室，面積同為286方呎，折實售價約751.7萬，呎價26283元。