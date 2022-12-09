新盤餘貨頻錄連環成交

其中，Wetland Seasons Bay第2期昨日售出別墅單位，為RV5座地下A室特色戶，面積1158方呎，為5房連雙套房間隔，單位附設896方呎花園，昨日以1688.364萬售出，屬項目本月首宗成交，折合呎價14580元。
Wetland 2期特色戶1688萬售
項目今年主力推售別墅單位，今年至今暫售出21伙，套現逾3億；同系PARK YOHO Bologna昨日亦售出8B座9樓D室，面積279 方呎，屬開放 式間隔，市場稱昨日以約412.27萬售出，呎價14777元。
位於青山公路潭尾段18號的PARK YOHO Bologna共提供164伙，為PARK YOHO系列壓軸推售的期數，項目今年10月推售以來，累售116伙，套現逾7.5億。
另外，由信和、會德豐地產、嘉華及爪哇合作發展的西九龍維港滙II，昨日亦增添成交，為3A座17樓A室，面積826方呎，為3房連套房間隔，昨日以約2300萬，呎價約27845元，項目位於荔盈街6及8號，共提供525伙，項目去年8月推售以來，至今累售逾210伙，套現近4億。
飛揚1期呎價17036元沽
長實旗下屯門飛揚第1期昨日亦錄得本月首宗成交，市場稱為1座高層D室，面積282方呎，價單定價為565.2萬，若以最高折扣15%計算，折實售價約480.42萬，呎價17036元。