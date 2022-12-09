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上源洋房連2車位5300萬標售

2022-12-09 列印
■屯門掃管笏上源，有洋房連2個車位以5300萬招標售出。資料圖片
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樓市淡靜，新盤仍不乏大額成交，萬科香港旗下屯門掃管笏現樓項目上源，項目以招標方式售出9號屋，成交價達5300萬，呎價19294元。

上源最新售出的9號屋，面積2747方呎，為4套房間隔，單位附設面積122方呎平台，另設面積847方呎花園及500方呎天台，洋房連2個車位以5300萬招標售出，折合呎價約19294元。
呎價19294元

上源共有30座洋房，迄今已累售27座洋房，套現逾14.6億，當中售價最高為33號屋，於去年3月以1.2億連3個車位售出，面積4860方呎，呎價24691元，現時僅餘約3伙有待買家承接，整個項目共提供1154伙，迄今累售1147伙，合共套現超過95億。
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