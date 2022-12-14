利奧坊‧壹隅乘勢加推應市

樓市雖然淡靜，但個別新盤仍頻錄得成交，恒基旗下旺角利奧坊‧壹隅昨日公布新一份銷售安排，加推8伙於本周六（17日）以先到先得方式發售，折實入場費約553.38萬元。



淡市下成交趨增的利奧坊‧壹隅，新一份銷售安排顯示，加推1座合共8伙，於本周六以先到先得方式供認購，以最高折扣8%計算，該8伙折實平均呎價約21559元，單位面積由267至383方呎，屬1房及2房戶型，最平單位為1座8樓M室，面積267方呎，折實入場費553.38萬，呎價20726元；最貴單位為1座15樓L室，面積383方呎，折實售價857.62萬，呎價22392元。

折實入場費553萬



項目逆市下錄得不俗成績，本月至今暫沽11伙，套現逾6800萬，成交價最高為1座11樓L室，面積383方呎，為2房間隔，單位以819.16萬售出，呎價21388元；呎價最高為1座25樓R室，面積267方呎，屬1房戶，以637.97萬售出，呎價23894元。



此外同位於西九龍，由信和、會德豐地產、嘉華國際及爪哇合作發展的維港滙亦售出1伙，為6座7樓B室，面積490方呎，為2房間隔，單位昨日以1187.9萬售出，呎價24242元。

維港滙2房1187萬售



另外，新地旗下元朗錦田北PARK YOHO Bologna昨日亦增添成交，為8B座8樓D室，面積279方呎，以426.91萬售出，呎價15301元，項目本月連沽3伙，合計套現逾1280萬。