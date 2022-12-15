星凱．堤岸相鄰戶逾1500萬沽

樓市未算活躍，但新盤不乏大手購貨個案，中洲置業旗下沙田火炭星凱．堤岸昨日獲一組買家大手購相鄰兩伙，涉資逾1500萬。



中洲置業營銷策劃總監楊聰永表示，受惠於同區有新盤落成，星凱．堤岸單日錄兩宗成交，包括2座38樓A室及2座38樓H室，成交價分別為825萬及689萬元，成交呎價25384及26602元。



據了解，上述A室屬1房戶、H室為開放式間隔，屬相鄰單位，由同一組買家購入，心儀項目鄰近火炭港鐵站，加上樓花期極短，矚目外型及園林綠化亦已將近完成，因此購入兩伙作長線投資。項目至今累售869伙，佔可供發售單位約7成，套現約88億元。



由信和、會德豐地產、嘉華及爪哇合作發展的西九龍維港滙昨日亦連錄成交，其中位於6座16樓B室，面積490方呎，屬2房戶，以1253.9萬售出，呎價25590元；另一伙為6座12樓A室，面積794方呎，屬3房戶，以1878萬售出，呎價23652元。

維港滙連錄成交



此外，嘉華國際旗下啟德嘉峯匯昨日亦售出2B座31樓B室，面積766方呎，屬3房間隔，單位以2020萬售出，呎價26371元。



尚有不足1個月便踏入2023年，永泰地產旗下兩個現樓項目亦部署新一年銷售部署，位於屯門青山公路的OMA by the Sea推出24伙標售；同系毗鄰OMA OMA亦推出19伙招標，合計43伙，招標期均由明年元旦日起至明年底。