蔚藍東岸擬明年現樓推餘貨

由五礦地產發展的油塘蔚藍東岸夥拍經絡按揭推樓按優惠，經絡按揭轉介營運總監張顥曦表示，為該盤買家推出「置低息高成數按揭優惠」，按息全期低至H加1.3%，上限低至P減2.5%（P為5.625%），即封頂息率低至3.125厘，現金回贈高達2%，年期最長可至30年，另特享高存息戶。

8伙特色戶計劃招標出售



五礦地產營銷及市務總監黃少鴻指，項目由開售至今累售412伙，套現近36億，平均成交呎價約20100元；目前餘下276伙待售，部署明年以現樓形式推售。另外8伙面積逾2000方呎的特色單位，則計劃以招標出售。對於明年樓市走勢，預料明年樓市會平穩發展。