KOKO HILLS夥代理推置業優惠

聖誕節臨近，屬傳統的消費檔期，有新盤趁勢夥拍代理推出優惠谷客。會德豐地產旗下藍田KOKO HILLS，昨日夥拍代理推出置業優惠。



中原營業董事李玉祥表示，KOKO HILLS近日收樓入伙，買家可即買即住，由即日起至2023年1月7日，經該行購入KOKO HILLS指定單位的首5名買家，即可獲贈價值2萬傢電禮券，總值約10萬。



該指定單位包括2座11樓B室、2座12樓B室、2座6樓A室、2座10樓A室、2座16樓A室、2座19樓A室，以及2座20樓A室，單位面積899至1300方呎，為3房連套房及4房連套房間隔。

新盤半月累售單位破百宗



受到本港銀行跟隨美國加息四分一厘影響，昨日新盤僅錄得零星成交，恒基旗下粉嶺ONE INNOVALE-Cabanna近期交投趨增，昨日亦售出1伙，為E座16樓15室，面積317方呎，屬1房連衣帽間間隔，昨日以450.48萬售出，呎價14211元。項目本月銷情不俗，迄今已售出約13伙，合共套現超過5800萬，售價最高為E座5樓9室，面積324方呎，以650.53萬售出，呎價20078元。



此外，宏安地產旗下旺角Larchwood昨日亦增添成交，單位為12樓E室，面積202方呎，屬開放式間隔，價單定價為582.4萬，呎價28832元。



新盤本月受到加息及疫情夾擊下，加上未有焦點盤推售，發展商主力銷售貨尾單位，市場觀望情緒濃厚，令新盤交投急挫，本月截至昨日新盤累積售出單位終突破100宗。