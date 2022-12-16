長實11.61億奪市建局賢居里項目

市建局昨日突擊公佈皇后大道西/賢居里發展項目招標結果，由長實以11.61億，力壓其他6個財團投得地皮發展權，以項目總樓面約12.15萬方呎計，每方呎樓面地價約9554元，屬市場估值下限、中標價較8月批出由遠展以12.4億奪得的同區崇慶里/桂香街發展項目，每方呎樓面地價13085元，相隔不足4個月急挫27%。

每呎樓面地價約9554元



長實執行董事吳佳慶表示，對今次中標市區重建局項目感到欣悅。該項目是罕見的港島中西區優質地皮，加上附近型格小店及潮流餐飲食肆林立，港鐵站亦信步可達，預料落成後將廣受年輕上班族及專業人士歡迎。



資料顯示，長實年內第3次投得住宅地，該集團今年3月以59.96億、每方呎樓面地價11382元投得市建局土瓜灣「四合一」重建項目，另今年10月以46.01億奪得屯門青山公路大欖段的屯門市地段第561號的用地，每方呎樓面地價3522元，3個項目共涉資117.6億。