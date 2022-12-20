利奧坊‧壹隅限量加推應市

恒基旗下旺角利奧坊‧壹隅在淡市下仍錄不俗銷情，發展商昨日發出新一份銷售安排，限量加推單位，於周五（23日）以先到先得方式發售。同系粉嶺ONE INNOVALE及THE HENLEY昨日亦合計售出3伙，共套現逾2200萬。



利奧坊．壹隅昨日公佈新一份銷售安排，恒基物業代理營業（二）部總經理韓家輝表示，項目加推8伙於周五發售，當中包括1伙2房戶、2伙1房及5伙開放式單位，面積由206方呎至383方呎，價單訂價由527.7萬至1048.3萬，價單呎價由25251至27371元。

折實入場費485萬



當中售價最低單位為1座22樓N室，面積206方呎，屬開放式間隔，計算最高8%折扣後，折實入場費485.48萬，呎價23567元；售價最高為1座26樓L室，面積383方呎，屬2房間隔，折實售價964.43萬，呎價25181元。



項目交投不俗，本月至今暫得16宗成交，項目迄今累售229伙，套現逾14億；整個利奧坊系列項目推售至今則累售約1588伙，套現超過95億。

ONE INNOVALE 3期再售2伙



同系ONE INNOVALE-Cabanna昨日亦連沽2伙，其中位於E座9樓21室，面積303方呎，以428.82萬售出，呎價14152元；另一伙為同座15樓16室，面積316方呎，成交價439.23萬，呎價13900元。此外，集團旗下啟德THE HENLEY昨日亦售出1座3樓E室，面積575方呎，以1369.42萬售出，呎價23816元。