凱滙連沽2伙特色戶套逾2500萬

近日新盤交投有趨增跡象，信和牽頭發展的觀塘凱滙昨日連沽2伙連天台特色戶，單日套現逾2500萬，呎價在21000元水平。



凱滙昨日售出單位包括5座51樓頂層E室，面積594方呎，屬2房間隔，單位連484方呎天台，以1268萬售出，呎價21347元；另一伙為同層F室，面積610方呎，同屬2房間隔，以1299.3萬售出，呎價21300元。

油塘朗譽呎價1.79萬



此外，由保利置業及尚嘉控股合作發展的油塘朗譽，昨日亦售出1伙，為1座25樓B室，面積261方呎，屬開放式單位，以467.39萬售出，呎價17908元。