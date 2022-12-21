瑧譽洋房每呎4.14萬破頂

新盤交投稍為回升，亦不乏大額成交，保利置業旗下屯門青山灣現樓項目瑧譽，昨日以雙破頂價售出項目面積最大的15號洋房，造價達3.8億，呎價41494元。



保利置業表示，瑧譽售出15號洋房，為整個項目面積最大的獨幢洋房，面積9158方呎，為7套房間隔，洋房以3.8億連3個車位售出，呎價41494元，成交價及呎價齊創項目新高。洋房設獨立門牌、私人升降機及私人泳池，另設有前後花園，面積合計2231方呎。

連3車位作價3.8億沽



保利置業銷售及市務部總監朱美儀表示，政府公佈新一輪社交距離放寬措施，意味市民生活逐步復常，經濟即將重回正軌，相信對本港樓市帶來正面影響。項目迄今累售17套洋房及8伙居室，合共套現逾28億元。



華懋集團旗下西半山大學閣亦以招標方式售出1座1樓B室，面積1515方呎，為3套房間隔，單位附設一個460方呎平台，成交價6500萬，呎價42904元。上述單位為本月第3宗成交，合計為發展商套現1.96億。



此外，由萊蒙及俊和合作發展的何文田128 WATERLOO，昨日亦以招標方式售出7樓H室，面積1258方呎，單位以3050萬售出，呎價24245元。據悉，買家鍾情項目位處34名校網，加上項目採頂級用廚電設備，故購入單位。

凱滙頂層戶1215萬售出



信和牽頭發展的觀塘凱滙本月亦錄得不俗交投，最新售出2座55樓頂層L室，面積540方呎，為2房間隔，單位連440方呎天台，以1215萬售出，呎價22500元。項目本月已連沽7伙，合共套現逾1億。



協成行旗下何文田芳菲昨日售出10樓A室，面積465方呎，以1201.6萬售出，呎價25841元。