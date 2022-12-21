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緹山6伙周六起招標

2022-12-21 列印
■嘉里旗下筆架山超級豪宅項目緹山，餘下6伙將以招標方式發售。
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近期大額成交頻現，嘉里旗下筆架山超級豪宅項目緹山，昨日「晒冷」盡推餘下6伙以招標方式發售。該6伙全為分層單位，分別位於1座地下A室、1樓A及B室、2座1樓A及B室，2座B室，面積1683至1743方呎，當中5伙為特色戶，招標日期由本周六（24日）至明年3月底。

緹山共提供45伙，當中包括19座洋房，面積由1656至7171方呎，項目推售至今已累售39伙，洋房已全數沽清，套現逾63億。

新地旗下元朗PARK YOHO Bologna昨日亦公佈新一份銷售安排，推出3伙於同日發售，該3伙為8B座2、3及5樓A室，面積674方呎，均為3房間隔。項目已屬現樓，共提供164伙，今年10月推售以來，迄今累售近120伙，共套現7.6億。
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