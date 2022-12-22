長實87億奪啟德商住地

樓市今年調整達一成，地價亦向下滑落，地政總署昨日公佈啟德大型地皮，由長實以87.03億奪得，每方呎樓面地價僅6138元，已重返8年前地價水平。



地政總署昨日公佈，啟德2A區4號、5（B）號及10號商住地以87.03億批予長實，批租期為50年，該地皮由3個地塊組成，並合併成一個項目招標，佔地規模較大，地盤面積約21.44萬方呎，涉及可建總樓面約141.8萬方呎，折合每方呎樓面地價6138元。

每呎地價僅6138元 重返8年前



長實執行董事吳佳慶表示，對今次以相宜價錢投得啟德新區的大型地皮感到非常高興。該項目地理條件優越，位處宋皇臺港鐵站上蓋，日後亦有地下購物街連接九龍城傳統區域及啟德港鐵站，預料落成後的中小型住宅單位將廣受歡迎，可望帶來非常理想回報。



美聯測量師行董事林子彬表示，是次項目地價遠較市場預期為低，樓面呎價已「時光倒流」至2014年啟德類近地皮的地價水平，主因為今次批出的地皮雖然位處優越地段，但發展有一定限制，令建築成本增加，投資規模料逾150億元，加上近月投資氣氛影響，令出價變得更審慎。

投資規模料逾150億



資料顯示，長實年內已第4次中標投得地皮，長實上星期以11.61億、低市場估值投得市建局皇后大道西/賢居里發展項目，每方呎樓面地價9554元。該集團今年3月以59.96億、每方呎樓面地價11382元投得市建局土瓜灣「四合一」重建項目，另今年10月以46.01億奪得屯門青山公路大欖段的屯門市地段第561號官地。