ONE INNOVALE單日連沽2伙

恒基旗下粉嶺ONE INNOVALE-Cabanna昨日再錄得2宗成交，項目本月至今暫累售26伙，套現接近1.22億。



新盤ONE INNOVALE-Cabanna昨日售出2伙，其中一個為E座9樓22室，面積301方呎，成交價437.67萬，呎價14541元；另一個為E座12樓16室，面積316方呎，成交價437.84萬，呎價13856元。

利奧坊．壹隅8伙今發售



此外，同系旺角利奧坊．壹隅，其中1座12樓M室，面積267方呎，1房間隔，昨日以579.12萬售出，呎價21690元。項目今日加推8伙發售，單位面積206方呎至383方呎，折實售價485.48萬至964.43萬，折實呎價23231至25181元。



華懋旗下西半山大學閣，推出5伙4房戶於下周一起標售，包括1座10至12樓A室，以及11至12樓B室，面積同為1584方呎。資料顯示，大學閣本月連沽3伙，其中1座1樓B室3房，面積1515方呎，連460方呎平台，日前以6500萬售出，呎價42904元。



萬科香港旗下長沙灣連方I剛再上載新一張銷售安排，下周一發售2伙，包括17樓C室及19樓E室，面積290方呎及266方呎，1房及開放式間隔，價單定價768萬及729.2萬，以最高折扣16%計算，折實價約645萬及613萬。

KENNEDY 38兩特色戶下周一招標



新地、恒基及會德豐地產合作發展的堅尼地城KENNEDY 38，發展商更改2伙特色戶的招標日期，最新為下周一起招標，明年3月31日截標。是次招標的2伙，其中一伙為33樓A室，面積1000方呎，附連779方呎天台；另一個為33樓B室，面積566方呎，附連491方呎天台。