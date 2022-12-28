ONE INNOVALE 4日沽約24伙

新盤長假期未有焦點盤推售，發展商主力銷售貨尾單位，總括聖誕節長假期新盤最少錄約37宗成交，其中以恒基旗下粉嶺ONE INNOVALE-Cabanna為最熱銷樓盤，4天共售出24伙，套現逾1億。





恒基旗下粉嶺ONE INNOVALE-Cabanna成為聖誕節長假的大熱盤，項目昨日再增添7宗成交，令長假期間共售出約24伙，成為眾盤之冠。



項目昨日連環售出7伙，均為1房連衣帽間，其中售價最高單位為E座11樓6室，面積294方呎，以455.15萬售出，呎價15481元；最平為E座6樓15室，面積317方呎，以438萬售出，呎價13817元。另有3伙售價介乎440.74萬至448.72萬，呎價13903至15263元。項目長假期共售出24伙，合計套現逾1億。



同系旺角利奧坊．壹隅昨日亦錄得成交，為1座15樓J室，面積265方呎，屬1房間隔，單位以575.09萬售出，呎價21702元，項目假期間共售出5伙，套現逾3200萬；同系北角維峯．浚匯亦售出25樓F室，面積277方呎，屬1房間隔，以815.616萬售出，呎價29445元。

利奧坊．壹隅4日售5伙



其他新盤包括新地位於元朗PARK YOHO Bologna，長假期間共售出2伙，包括8B座5樓A室，面積674方呎，以903.83萬售出，呎價13410元，2伙合計套現逾1300萬。



另外，其他新盤成交還包括中國海外旗下啟德維港1號、協成行何文田芳菲等，分別錄得1宗成交。