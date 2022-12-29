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新世界奪亞洲最佳發展商大獎

2022-12-29 列印
■11 SKIES將會是全港最大型一站式遊樂零售商業新地標。
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新世界發展宣佈，集團旗下香港國際機場航天城11 SKIES項目，於「2022 PropertyGuru Asia Property Awards」囊括5項大獎，包括「亞洲最佳發展商」及「亞洲最佳大型混合用途開發項目」兩項最高榮譽大獎，這獎項向有「亞洲房地產諾貝爾」之稱。
航天城11 SKIES項目連獲3大獎

PropertyGuru Asia Property Awards是亞洲區內極具權威房地產業界殊榮，新世界發展憑着創新設計、獨特品牌個性、環保設施、建築質量及企業社會責任等方面的優越表現，囊括5項大獎，包括最高榮譽的亞洲最佳發展商大獎。

集團旗下香港國際機場航天城11 SKIES項目，獲亞洲最佳大型混合用途開發項目大獎、大型綜合體建築設計大獎，以及大型綜合體室內設計大獎。集團位於長沙灣荔枝角道888號的甲級商廈項目，則榮獲最佳寫字樓大獎。

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