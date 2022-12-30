任睇No.1
  • 12º
  • 72%
  • 2022年12月30日 星期五
熱門： 通關世界盃2022綠置居工展會港鐵

日報新聞 > 地產

瓏碧獲大手客2200萬掃2伙

2022-12-30 列印
■九龍城瓏碧連續三天錄得成交。
Previous Next

碧桂園香港旗下九龍城瓏碧，昨日獲大手客連購2伙，單位分別為19樓G室及20樓G室，面積均為414方呎，屬兩房間隔，共涉資逾2200萬，單位擁有極高樓底3.45米設計，坐擁九龍仔公園及九龍塘低密度翠綠景致，環境優美。

中港兩地通關在望，防疫措施放寬，瓏碧連續3天錄得成交，套現逾4000萬元。位於九龍城賈炳達道138號的瓏碧，提供190伙，單位面積213至414方呎，主力提供開放式單位及1房戶，預計2023年3月中入伙，樓花期已大為縮短。項目自今年5月推售至今，累計售出33伙，成交呎價介乎23144至28211元，套現逾2.7億。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載星島頭條App
hd