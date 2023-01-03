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ONE INNOVALE長假期售16伙

2023-01-03 列印
■恒基粉嶺ONE INNOVALE-Cabanna近期銷售表現理想。資料圖片
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恒基粉嶺ONE INNOVALE-Cabanna近期表現理想，昨天單日錄得6宗成交；元旦3天長假期，項目則連沽16伙，成為眾盤之冠。

ONE INNOVALE-Cabanna昨日售出的4伙，售價最高為E座3樓6室，面積294方呎，屬1房連衣帽間間隔，以440.55萬售出，呎價14985元；另外5伙同為1房連衣帽間單位，面積為301至311方呎，成交價介乎424.73萬至438.72萬，呎價14017至14378元。

過去元旦3天長假期，該盤則售出16伙，合共套現逾6000萬。

此外，新地旗下元朗Grand YOHO第2期，昨日亦公佈新一份銷售安排，推出10伙於本周五（6日）發售。
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