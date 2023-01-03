ONE INNOVALE長假期售16伙

《2022年度叱咤樂壇頒獎典禮》前晚圓滿結束，MIRROR首奪組合金獎，及冧莊觀眾票選的「我最喜愛的組合」獎，連同成員個人獎項合共奪得八個獎項。腳傷未瘉的姜濤脹爆現身，他坦言現在不敢上磅，問到公司有否...

2023-01-03