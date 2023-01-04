St.George's Mansions連沽3伙涉逾2.76億

踏入2023年僅數天，新盤頻現大手購貨個案，信和與中電集團合作發展的何文田超級豪宅St.George's Mansions連沽3伙，涉資逾2.76億。



St.George's Mansions昨日連沽3伙，最大額為1座8樓A室，面積2140方呎，為4房連雙套房間隔，單位連1個車位以1.027億售出，呎價47991元；另外2伙為2座11樓A及B室相鄰單位，其中A室面積1870方呎，為3房連雙套房間隔，以8635萬連1個車位售出，呎價46176元；B室面積1868方呎，同為3房連雙套房間隔，以8726萬連1個車位售出，呎價46713元。據悉，3伙由一組買家購入，共涉資逾2.76億。

利奧坊．壹隅連錄成交



此外，恒基旗下旺角利奧坊．壹隅昨日連環錄成交。恒基物業代理營業（二）部總經理韓家輝表示，項目昨日連沽5伙分層標準戶，套現約3500萬，面積261至383方呎，為1房及2房間隔，成交價560.33萬至876.26萬，呎價21469至23398元，當中3伙由早前大手購入6伙之家族加購，合計共購入9伙，買家看好該區優勢及通關後之樓市發展，9伙總值約7500萬。



另由華潤置地（海外）及保利置業合作發展的啟德澐璟，昨日亦連沽2伙，單日套現逾1.87億，其中位於1座10樓A室，面積2088方呎，為4房間隔，單位以9419.95萬售出，呎價高見45115元，成交價及呎價均創項目新高。