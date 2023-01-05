ONE INNOVALE加推108伙

恒基旗下粉嶺ONE INNOVALE-Cabanna近期銷情急增，項目趁勢昨日加推新一張價單，涉及108伙，折實平均呎價14560元，最平入場費約342萬，並落實周日（8日）進行新一輪銷售。

折實入場價342萬



ONE INNOVALE-Cabanna加推新一張4號價單涉及108伙，面積231至683方呎，涵蓋開放式至3房戶，恒基物業代理營業（一）部總經理林達民表示，ONE INNOVALE-Cabanna於聖誕連假至元旦長假期間銷情相當理想，共錄得45宗成交，為眾盤之冠，成交金額近2億，為回應市場需求及中港通關在即，加推108伙，折實後平均呎價14560元。



新加推單位戶型涵蓋開放式至3房，最低售價單位為D座1樓22室，面積231方呎，開放式間隔，折實入場費342.98萬，呎價14848元；最低呎價單位為E座1樓18室，面積443方呎，為2房連儲物室，折實售價602.82萬，呎價13608元。



項目昨日亦公佈銷售安排，推出4號價單合共108伙，於周日發售，另外推出5伙特色戶同日起進行標售，合共發售113伙。

利‧晴灣23加推應市



此外，由有利集團及市建局合作發展的旺角利‧晴灣23，昨日亦發出新一張價單，涉及23伙，面積283至584方呎，是次不提供任何折扣，平均呎價17069元，最平單位為3樓C室，面積283方呎，售價497.3萬，呎價17572元；最貴為8樓B室，面積584方呎，售價987.9萬，呎價17572元，全數單位將於本月15日起公開發售。